Порошенко: Свободное волеизъявление граждан характеризует Украину как европейское государство

Президент Украины Петр Порошенко констатирует, что организация выборов главы государства свидетельствует о свободном волеизъявлении граждан.

"Я горжусь тем, как в этом году организованы выборы. У нас свободное волеизъявление граждан. Мы имеем защищенную демократическую традицию. Именно это характеризует Украину как европейское государство", - сказал П.Порошенко журналистам после голосования в воскресенье в Киеве.

Он отметил, что за 5 лет Украина совершила огромный прогресс в интеграции и возвращении нации в семью европейских народов.

"Я твердо убежден, что во время этих выборов мы должны сделать все возможное, чтобы наш европейский прогресс и главное – евроатлантическая интеграция – не то, чтобы не был остановлен – мы точно это никому не позволим, и чтобы мы даже не замедлили путь наших реформ – европейских и евроатлантических", - подчеркнул президент.

Он указал важность того, чтобы во время голосования украинцы руководствовались разумом, "поскольку не смешно".

"Но сначала может быть немного смешно. Но потом чтобы не было больно", - сказал П.Порошенко.

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны.

Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.