Выборы2019

Выборы

12:28 21.04.2019

На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали больше избирателей, чем в первом туре

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Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 17,18% по данным 91 избирательных округов, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 91 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 15,45%, в Волынской - 13,99%, Днепропетровской - 21,55%, Донецкой - 20,89%, Житомирской - 16,28%, Закарпатской - 7,99%, Запорожской - 22,93%, Ивано-Франковской - 10,85%, Киевской - 14,99%, Кировоградской - 20,5%, Луганской - 19,39%, Львовской - 11,73%, Николаевской - 23,43%.

Одесская область показала явку 16,27%, Полтавская - 22,77%, Ровенская - 13,03%, Сумская - 19,07%, Тернопольская - 12,02%, Харьковская– 19,63%, Хмельницкая - 15,54%, Черкасская область - 20,74%, Черновицкая - 10,36%, Черниговская - 20,16%, Херсонская - 20,29%, г.Киев - 16,55%.

Как сообщалось, в первом туре выборов президента Украины, который проходил 31 марта, явка избирателей по состоянию на 11:00 воскресенья составила 16,08% по данным 81 избирательного округа.

Таким образом, по данным с чуть менее половины округов, явка избирателей во втором туре выборов по состоянию на 11:00 на один процентный пункт больше, чем в первом туре.

Теги: #явка #выборы #цик
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