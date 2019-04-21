Избирательный участок в Донецкой области не открылся, так как комиссия не собралась – МВД

Избирательный участок в Лебединском Донецкой области не открылся, поскольку фактически не собралась избирательная комиссия, пояснили в МВД.

"Там (на не открывшемся участке – ИФ) вообще комиссия не собралась", - сказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, это "фактическая причина" того, что избирательный участок не работает.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк добавил, что ЦИК в настоящее время предпринимает меры для того, чтобы избиратели данного участка имели возможность проголосовать во втором туре выборов президента Украины.