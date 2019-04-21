В Харьковской области явка на 11:00 составила 10-12%, системных нарушений нет – глава ОГА

В Харьковской области голосование на выборах президента Украины проходит без системных нарушений, сообщила глава облгосадминистрации Юлия Светличная.

"На данный момент не зафиксированы системные нарушения. Я надеюсь, что каждый гражданин придет на свой избирательный участок, исполнит свой гражданский долг и отдаст голос за того кандидата, которого он выбрал", - цитирует Ю.Светличную пресс-служба ОГА.

Она сообщила, что все избирательные участки в области открылись. Явка избирателей на 11:00 составила около 10-12%. Безопасность и общественный порядок в день второго тура выборов президента Украины в области обеспечивают около 10 тыс. правоохранителей.