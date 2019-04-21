Иск гражданина Хилько об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты Украины стал девятым - координатор штаба

Координатор штаба Зе!Команды Александр Корниенко сообщил, что иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины стал девятым - во всех случаях А.Хилько требовал отмены регистрации.

"Это уже девятый иск господина Хилько к нам. Сама ситуация, что это было перед днем голосования вечером, когда информационное пространство было более-менее свободно от новостей, то именно это послужило такому повышенному вниманию к этому девятому иску... Это чушь", - сказал он на брифинге в штабе в воскресенье.

По словам координатора, штабу неизвестны мотивы данного гражданина.

А.Корниенко также проинформировал, что во всех случаях А.Хилько требовал отмены регистрации кандидатом.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье Шестой апелляционный административный суд рассмотрел иск А.Хилько об отмене в регистрации В.Зеленского кандидатом в президенты Украины и отказал в удовлетворении данного иска.

По мнению истца, распространение бесплатных билетов на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля командой В.Зеленского на специальном веб-сайте было "подкупом избирателей".

А.Хилько просил суд признать такие нарушения и отменить решение ЦИК №153 от 30 января 2019 года о регистрации кандидата в президенты Украины В.Зеленского.

Суд определил, что требования истца признать подкупом избирателей распространение бесплатных билетов на дебаты являются необоснованными и такими, что не подлежат удовлетворению.

Суд также указал, что согласно закону о выборах президента Украины основаниями для отмены регистрации кандидата в президенты является его собственное обращение с заявлением о снятии с выборов, прекращение гражданства Украины, выезд его за пределы Украины на постоянное проживание, признание кандидата на пост президенты Украины недееспособным.

В случае же установления судом факта подкупа избирателей или членов избирательных комиссий кандидатом в президенты, его доверенными лицами или представителями партии, которая выдвинула кандидата, ЦИК объявляет такому кандидату в президенты предупреждение, а не отменяет регистрацию кандидата.

В итоге суд решил отказать в удовлетворении иска А.Хилько к кандидату В.Зеленскому и ЦИК об установлении факта подкупа избирателей и отмене решения о регистрации В.Зеленского кандидатов в президенты.