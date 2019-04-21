Парубий призвал украинцев проголосовать за судьбу детей и страны

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в воскресенье принял участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и призвал украинцев прийти на избирательные участки.

"Мы сегодня выбираем главнокомандующего нашей страны, мы сегодня защищаем евроатлантический выбор, поэтому очень важно в этот день не быть равнодушным, очень важно в этот день прийти и выполнить свой гражданский долг", - цитирует А.Парубия пресс-служба Верховной Рады.

Он призвал граждан "проголосовать за Украину", отметив также, что "от каждого голоса, от каждого бюллетеня зависит судьба наших детей и Украины, какой она будет завтра".