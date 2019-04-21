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12:04 21.04.2019

Седьмой взрыв прогремел на Шри-Ланке, два человека погибли

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По меньшей мере два человека стали жертвами седьмого взрыва, произошедшего в окрестностях столицы Шри-Ланки Коломбо, передают в воскресенье западные СМИ.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло шесть взрывов. Объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате взрывов погибли по меньшей мере 185 человек, еще более 400 человек получили ранения.

Теги: #шри #взрыв #жертвы #ланка
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