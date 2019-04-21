Синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду днем, заморозки на поверхности почвы ночью

В ближайшие сутки, 22 апреля, в Украине сохранится сухая, ночью прохладная, а днем теплая погода с дождями лишь на западе, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь ночью в западных областях, днём в карпатском регионе местами небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха на Правобережье ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°. На Левобережье сильные заморозки в воздухе 0-3°; температура днём 13-18° тепла.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 3-5° тепла, днём 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 апреля самая высокая температура воздуха днём была +29 в 1950 году, самая низкая ночью -2,3 в 1893 году.

23 апреля - без осадков, лишь в Закарпатье местами небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0-3°; температура днём 13-19° тепла.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 5-7° тепла, днём 16-18°.