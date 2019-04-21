Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 180 человек

По меньшей мере 185 человек погибли в результате взрывов, прогремевших в трех отелях и трех церквях на Шри-Ланке, передают в воскресенье местные СМИ.

Свыше 400 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 160 жертвах взрывов.

По последним данным, произошло в общей сложности шесть взрывов - три взрыва в отелях, и еще три - в церквях.

Объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.