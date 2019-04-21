Выборы2019

Выборы

11:28 21.04.2019

В Украине не открылся один избирательный участок – в с.Лебединское на линии разграничения - ЦИК

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Центральная избирательная комиссия констатирует, что в Украине в воскресенье открылись все избирательные участки, за исключением одного, находящегося на линии разграничения – в с.Лебединское Волновахского района Донецкой области.

"На сегодня, за исключением одного участка, все участки открылись. Некоторые с опозданием", - рассказала глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге в ЦИК в воскресенье.

По ее словам, в первом туре выборов на том участке проголосовало лишь четыре избирателя, а на второй тур там внесено в список 192 избирателя.

Т.Слипачук отметила, что ЦИК постоянно находится в контакте с главой Донецкой областной государственной администрации для решения вопросов с открытием участка.

Как сообщалось, полиция открыла в связи с этим уголовное производство по ст.157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии или деятельности официального наблюдателя).

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, "в ближайшее время Главное управления Нацполиции в Донецкой области отчитается о ходе расследования и перспектив вынесения подозрения лицам, которые будут считаться виновными".

Теги: #лебединское #выборы #цик
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