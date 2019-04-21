В Лукьяновском СИЗО не хватает бюллетеней и кабинок для голосования – омбудсмен

В Киевском (Лукьяновском) следственном изоляторе в день голосования во втором туре президента Украины отмечается недостаточное количество избирательных бюллетеней, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после посещения СИЗО.

"Количество кабинок для голосования недостаточно для того количества граждан, которые там будут голосовать. Выявлена недостача одной большой и одной переносной урны", - написала омбудсмен на своей странице в Фейсбуке в воскресенье.

Кроме того, по ее данным, зафиксирована нехватка избирательных бюллетеней: при имеющихся 2530 избирателях бюллетеней завезено только 2416, то есть на 114 меньше.

По словам омбудсмена, утреннее заседание избирательной комиссии не было оформлено протоколом, вследствие чего не было рассмотрено 6 заявлений граждан о предоставлении возможности им участия в голосовании.

Помимо этого, администрация СИЗО не предприняла меры по реагированию на нарушение, выявленное в первом туре голосования на территории изолятора, - при наличии одного специального участка голосование вновь происходило на трех разных площадках.