На выборах президента Украины по состоянию на 11.00 проголосовали 7,93% избирателей – данные 4 округов на сайте ЦИК

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 7,93% по данным 4 избирательным округам из 199 по всей стране, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 4 округов в Донецкой, Луганской, Харьковской областей и Киева. Общее количество территориальных избирательных округов 199.