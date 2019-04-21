В Тернопольской области возле избирательного участка умер человек – МВД

В полицию Украины поступило 152 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, в Тернопольской области человек умер возле избирательного участка, сообщает МВД Украины.

"В полицию уже поступило 152 заявления и сообщения относительно нарушений избирательного законодательства. Эти заявления связаны с незаконной агитацией, есть факты вынесения бюллетеней и их фотографирования", - говорится в сообщении МВД в Твиттере.

"К сожалению, есть факт внезапной смерти возле избирательного участка в Тернопольской области", - констатирует МВД.