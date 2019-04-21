Правоохранители к 9 утра получили и проверяют 7 сообщений о нарушении избирательного процесса в Киеве - полиция

Семь сообщений о нарушении избирательного процесса поступили в Ситуационный центр полиции Киева, правоохранители занимаются их проверкой в настоящее время, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"По состоянию на 9 часов утра мы уже зафиксировали 7 сообщений о нарушении избирательного процесса. Все они теперь проверяются", - рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

За порядком на столичных избирательных участках следят около 6 тысяч правоохранителей.

Накануне, в день тишины, было зарегистрировано 57 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Также, учитывая празднования Пасхи христианами западного обряда и Вербного воскресенья православными, в столице в воскресенье усиленная охрана публичного порядка возле храмов, сообщают в столичном главке.

Кроме того, утром в полицию поступило сообщение о подозрительной коробке на Дарницком железнодорожном вокзале. "На месте события работали следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, взрывотехники и кинологи. Из помещения железнодорожного вокзала эвакуировали сотрудников и пассажиров. Подозрительную упаковку осмотрели специалисты, никаких взрывных устройств внутри не было", - сообщил А.Крищенко.