Граница Украины под усиленной охраной, пропускные пункты на Донбассе работают в штатном режиме – МВД

К обеспечению охраны на государственной границе Украины и на 157 пунктах пропуска привлечены около 8 тысяч пограничников, сообщил замглавы Государственной пограничной службы Юрий Гресько.

"Государственная пограничная службы на сегодняшний день осуществляет охрану границы в усиленном варианте. В охране границы задействовано около 8 тысяч человек, которые выполняют обязанности как на государственной границе, так и в 157 пунктах пропуска", - рассказал Ю.Гресько на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, в минувшие сутки на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях контрольные пункты въезда-выезда работали в штатном режиме, через них были пропущены 43 тысячи человек.

Обстановка на административной границе с Крымом, по словам Ю.Гресько, контролируемая, никакие обострения не наблюдаются, информации об изменении порядка пропуска людей через административную границу нет.