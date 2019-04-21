Выборы2019

Выборы

10:37 21.04.2019

На участках крайне мало наблюдателей – КИУ

2 мин читать
На участках крайне мало наблюдателей – КИУ

Во время голосования во втором туре выборов президента Украины, который проходит в воскресенье, 21 апреля, на избирательных участках значительно уменьшились количество наблюдателей по сравнению с первым туром выборов, который состоялся 31 марта, сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

"Такая ситуация имеет место в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях. По данным наблюдателей КИУ, в г.Николаеве на половине участков наблюдателей нет вообще. В Запорожье представители КИУ не заметили ни одного другого наблюдателя на восьми участках. На ряде УИК в Черкассах нет никаких наблюдателей. В прочих случаях на участках, как правило, присутствуют лишь 1-2 наблюдателя", - говорится в сообщении на странице КИУ в соцсети Facebook.

При этом официальное количество зарегистрированных наблюдателей является значительным, отмечается в сообщении. "От общественных организаций зарегистрировано 83 тысячи 230 наблюдателей, от кандидатов на пост президента - 6 тысячи 236. Однако на участках работают реально гораздо меньше лиц", - подчеркивают в организации.

В КИУ отмечают, что общественным организациям и кандидатам на пост президента не нужно было повторно регистрировать наблюдателей для голосования во втором туре выборов 21 апреля, поэтому официально количество наблюдателей сохранилось со времени проведения голосования в первом туре выборов 31 марта.

В Украине в воскресенье проходят выборы президента Украины. Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.

Явка на выборах в первом туре составила 63,52%.

Теги: #наблюдатели #киу #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:21 21.04.2019
МВД может задействовать авиацию в случае необходимости в день выборов президента – замминистра Яровой

МВД может задействовать авиацию в случае необходимости в день выборов президента – замминистра Яровой

10:00 21.04.2019
Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское

Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское

09:57 21.04.2019
Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское

Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское

09:41 21.04.2019
Посол США надеется на активное волеизъявление украинцев во втором туре президентских выборов

Посол США надеется на активное волеизъявление украинцев во втором туре президентских выборов

09:34 21.04.2019
В Волынской области несколько избирательных участков получили меньше бюллетеней, чем избирателей в списках - "Опора"

В Волынской области несколько избирательных участков получили меньше бюллетеней, чем избирателей в списках - "Опора"

09:18 21.04.2019
На трех избирательных участках Хмельницкой области не хватает урн для голосования – Опора

На трех избирательных участках Хмельницкой области не хватает урн для голосования – Опора

09:06 21.04.2019
К сведению: "Интерфакс-Украина" открывает ленту "Главные новости" для доступа на сайте агентства

К сведению: "Интерфакс-Украина" открывает ленту "Главные новости" для доступа на сайте агентства

08:52 21.04.2019
В Харьковской области все избирательные участки открылись своевременно и без происшествий - полиция

В Харьковской области все избирательные участки открылись своевременно и без происшествий - полиция

08:00 21.04.2019
В Украине началось голосование во втором туре выборов президента

В Украине началось голосование во втором туре выборов президента

07:51 21.04.2019
Во время второго тура выборов президента Украины подразделения ГСЧС продолжают нести службу в усиленном режиме

Во время второго тура выборов президента Украины подразделения ГСЧС продолжают нести службу в усиленном режиме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВД может задействовать авиацию в случае необходимости в день выборов президента – замминистра Яровой

Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское

Суд отказал в отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты

Суд отказал в отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты

В Украине в воскресенье пройдет второй тур выборов президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Свыше 150 человек погибли при взрывах на Шри-Ланке, более 400 ранены - СМИ

Все избирательные участки Киева открылись вовремя и работают в штатном режиме – руководитель аппарата КГГА

ГЛАВА НАЦПОЛИЦИИ: НА УТРО ВОСКРЕСЕНЬЯ НЕ ОТКРЫТ ТОЛЬКО ОДИН ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ - В Н.П. ЛЕБЕДИНСКОЕ

В нескольких церквях и гостиницах Шри-Ланки произошли взрывы, есть жертвы, дипломаты выясняют, есть ли там украинцы

Здание телекомпании в Одессе проверено после звонка о минировании, взрывоопасных предметов нет – полиция

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь – штаб ООС

Оперативный штаб МВД начнет работу в 8.00 воскресенья, отчитываться о ситуации будет каждые 2 часа – Аваков

В Каменском полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в центре города, пострадало три человека

Полицейские Черкасской области задержали подозреваемых в убийстве женщины-таксиста

Около 28 тыс. "желтых жилетов" провели акцию протеста во Франции, 249 из них задержаны – МВД

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА