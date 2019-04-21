Выборы2019

Выборы

10:20 21.04.2019

Свыше 150 человек погибли при взрывах на Шри-Ланке, более 400 ранены - СМИ

1 мин читать

По меньшей мере, 160 человек погибли в результате взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Еще более 400 человек получили ранения.

Объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Взрыв в церкви Святого Себастьяна в Негомбо был такой силы, что в здании выбило двери и окна, а с крыши обвалилась практически вся черепица.

По данным местных СМИ, среди жертв и пострадавших могут быть иностранные туристы.

Ответственности за произошедшее пока на себя никто не взял. Власти пока официально не объявляли взрывы терактами. Однако Associated Press сообщает, что две из шести атак, предположительно, устроили террористы-смертники.

Теги: #шри #взрывы #жертвы #ланка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:46 21.04.2019
В нескольких церквях и гостиницах Шри-Ланки произошли взрывы, есть жертвы, дипломаты выясняют, есть ли там украинцы

В нескольких церквях и гостиницах Шри-Ланки произошли взрывы, есть жертвы, дипломаты выясняют, есть ли там украинцы

17:27 20.04.2019
В теракте в Кабуле погибли 12 человек, шесть получили ранения – СМИ

В теракте в Кабуле погибли 12 человек, шесть получили ранения – СМИ

08:39 19.04.2019
На территории предприятия в Николаевской области возник пожар емкости с мазутом, пострадали пять человек

На территории предприятия в Николаевской области возник пожар емкости с мазутом, пострадали пять человек

18:34 14.04.2019
Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

13:11 14.04.2019
Бои за Триполи унесли жизни более 120 человек - ВОЗ

Бои за Триполи унесли жизни более 120 человек - ВОЗ

07:43 12.04.2019
Три человека погибли, один пострадал при пожаре в строительном вагончике в Запорожье

Три человека погибли, один пострадал при пожаре в строительном вагончике в Запорожье

12:21 09.04.2019
Погиб человек в результате пожаров в экосистемах на Харьковщине, повреждены 8 построек

Погиб человек в результате пожаров в экосистемах на Харьковщине, повреждены 8 построек

13:11 08.04.2019
Женщина получила осколочные ранения во время уборки на кладбище в Донецкой области

Женщина получила осколочные ранения во время уборки на кладбище в Донецкой области

09:14 07.04.2019
В Кривом Роге на пожаре в жилом доме пострадали шестеро человек, трое из них погибли

В Кривом Роге на пожаре в жилом доме пострадали шестеро человек, трое из них погибли

12:14 06.04.2019
Несовершеннолетний водитель насмерть сбил двух девушек в Киевской области и скрылся с места ДТП

Несовершеннолетний водитель насмерть сбил двух девушек в Киевской области и скрылся с места ДТП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На участках крайне мало наблюдателей – КИУ

МВД может задействовать авиацию в случае необходимости в день выборов президента – замминистра Яровой

Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское

Суд отказал в отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты

Суд отказал в отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты

ПОСЛЕДНЕЕ

На участках крайне мало наблюдателей – КИУ

МВД может задействовать авиацию в случае необходимости в день выборов президента – замминистра Яровой

Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское

Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское

Все избирательные участки Киева открылись вовремя и работают в штатном режиме – руководитель аппарата КГГА

ГЛАВА НАЦПОЛИЦИИ: НА УТРО ВОСКРЕСЕНЬЯ НЕ ОТКРЫТ ТОЛЬКО ОДИН ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ - В Н.П. ЛЕБЕДИНСКОЕ

Посол США надеется на активное волеизъявление украинцев во втором туре президентских выборов

В Волынской области несколько избирательных участков получили меньше бюллетеней, чем избирателей в списках - "Опора"

Здание телекомпании в Одессе проверено после звонка о минировании, взрывоопасных предметов нет – полиция

На трех избирательных участках Хмельницкой области не хватает урн для голосования – Опора

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА