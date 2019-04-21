Выборы2019

Выборы

09:54 21.04.2019

Все избирательные участки Киева открылись вовремя и работают в штатном режиме – руководитель аппарата КГГА

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Все избирательные участки Киева в день голосования во втором туре выборов президента Украины открылись вовремя, сообщает Киевская горгосадминистрация со ссылкой на руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного, который является главой городского координационного центра по решению вопросов обеспечения выполнения мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Украины.

"По состоянию на 08:00 в Киеве заработали все избирательные участки. Отмечу, что перед повторным голосованием по выборам президента Украины изменили место своего волеизъявления на Киев более 55 тыс. человек", - сказал Д.Загуменный.

Он отметил, что обеспечение общественного порядка и безопасности избирателей и членов избирательных комиссий осуществляют сотрудники Главного управления Национальной полиции в Киеве и сотрудники ГСЧС Украины.

Теги: #киев #голосование #участки
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