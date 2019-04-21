ГЛАВА НАЦПОЛИЦИИ: НА УТРО ВОСКРЕСЕНЬЯ НЕ ОТКРЫТ ТОЛЬКО ОДИН ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ - В Н.П. ЛЕБЕДИНСКОЕ

МВД может задействовать авиацию в случае необходимости в день выборов президента – замминистра Яровой
Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское
МВД может задействовать авиацию в случае необходимости в день выборов президента – замминистра Яровой
Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское
Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское
Все избирательные участки Киева открылись вовремя и работают в штатном режиме – руководитель аппарата КГГА
В нескольких церквях и гостиницах Шри-Ланки произошли взрывы, есть жертвы, дипломаты выясняют, есть ли там украинцы
В Волынской области несколько избирательных участков получили меньше бюллетеней, чем избирателей в списках - "Опора"
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