В нескольких церквях и гостиницах Шри-Ланки произошли взрывы, есть жертвы, дипломаты выясняют, есть ли там украинцы

Дипломаты выясняют, есть ли граждане Украины среди погибших и пострадавших в результате взрывов, произошедших в нескольких церквях и гостиницах Шри-Ланки в субботу.

"Выясняем ситуацию относительно возможного наличия среди пострадавших в результате серии взрывов на Шри-Ланке граждан Украины", - написал министр иностранных дел Павел Климкин в Твиттере в воскресенье.

Он также выразил соболезнования семьям тех, кто пострадал или погиб от серии взрывов.

По информации западных СМИ, по предварительным данным, взрывы произошли в трех церквях и трех гостиницах в городе Коломбо и его окрестностях. Есть сведения о гибели 52 человек: 42 - погибли в Коломбо, еще десять - в результате взрыва в церкви города Баттикалоа. Ранения получили около 200 человек.