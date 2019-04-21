Посол США надеется на активное волеизъявление украинцев во втором туре президентских выборов

В посольстве США в Украине надеются на активное участие граждан Украины во втором туре президентских выборов, которые проходят в воскресенье.

Об этом говорится в сообщении посольства на странице в соцсети Facebook в воскресенье со ссылкой на слова посла США в Украине Мари Йованович.

"Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ждем сегодня демократические и мирные выборы, которые отображают волю граждан Украины. Надеюсь, что сегодня все украинцы, которые владеют избирательным правом, будут активно участвовать в демократии и проголосуют", - отметила М.Йованович.

Во второй тур президентских выборов вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.

Явка на выборах в первом туре составила 63,52%.