Выборы2019

Выборы

09:34 21.04.2019

В Волынской области несколько избирательных участков получили меньше бюллетеней, чем избирателей в списках - "Опора"

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Несколько избирательных участков в Волынской области в день голосования во втором туре выборов президента Украины получили на 1-13 бюллетеней меньше, чем внесено избирателей в списки, сообщает Гражданская сеть "Опора".

Как сообщается на сайте "Опоры", такие случаи зафиксированы в четырех округах. Так, в округе №21 таких участков семь, в округах №20 и №22 – по два, в округе №23 – четыре.

Наблюдатели Гражданской сети "Опора" также констатируют, что в "день тишины" в двух избирательных округах и по состоянию на 7:15 дня повторного голосования обнаружены материалы с признаками скрытой агитации, а также агитация против кандидатов в президенты Украины.

Теги: #мониторинг #выборы
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