На трех избирательных участках Хмельницкой области не хватает урн для голосования – Опора

В Хмельницкой области представители гражданской сети "Опора" зафиксировано три случая нехватки избирательных урн на участках для голосования.

"На трех избирательных участках Хмельничины избиратели будут голосовать с одной стационарной избирательной урной, еще на одном участке наблюдатель Опоры добился установления второй урны", – сказано в сообщении на сайте организации в воскресенье утром.

В частности, по одной стационарной урне для голосования зафиксировано на участках №680760, в с. Тымкив Новоушицкого района (ТИО №193), №680307 в с. Слободка-Шелеховская Деражнянского района (ТИО №191) и №681278 в с. Виноградовка Ярмолинецкого района (ТИО №192).

Как объяснили члены участковой избирательной комиссии в Виноградовке, вторую урну не поставили, поскольку не имели чем ее опломбировать.