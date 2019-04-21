В Харьковской области все избирательные участки открылись своевременно и без происшествий - полиция

В Харьковской области для повторного голосования на выборах президента Украины открыты все избирательные участки.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, все участки открылись вовремя и без происшествий.

Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных избирательных комиссий, а также на улицах и в общественных местах привлечено 5300 сотрудников полиции, 1450 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел и Национальной академии Нацгвардии Украины, 500 военнослужащих Нацгвардии, 1900 сотрудников ГСЧС и 100 военнослужащих Госпогранслужбы.

Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.

На территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 избирательный участок.