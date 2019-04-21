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05:29 21.04.2019

В Каменском полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в центре города, пострадало три человека

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В центре г.Каменское (Днепропетровская обл.) в субботу, 20 апреля, произошла стрельба, в результате которой пострадало три человека, сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Информация о происшествии поступила правоохранителям около 16:30.

По предварительным данным, неизвестные из автомобиля осуществили выстрел в сторону 33-летнего мужчину.

"Пострадавший получил ранения и был госпитализирован в больницу. Также в результате стрельбы пострадали еще двое прохожих - мужчина и женщина, которым на месте оказана первичная медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное", - рассказали в полиции.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Теги: #пострадавшие #стрельба #каменское #днепропетровская
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