В Каменском полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в центре города, пострадало три человека

В центре г.Каменское (Днепропетровская обл.) в субботу, 20 апреля, произошла стрельба, в результате которой пострадало три человека, сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Информация о происшествии поступила правоохранителям около 16:30.

По предварительным данным, неизвестные из автомобиля осуществили выстрел в сторону 33-летнего мужчину.

"Пострадавший получил ранения и был госпитализирован в больницу. Также в результате стрельбы пострадали еще двое прохожих - мужчина и женщина, которым на месте оказана первичная медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное", - рассказали в полиции.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации события.