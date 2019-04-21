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04:15 21.04.2019

Полицейские Черкасской области задержали подозреваемых в убийстве женщины-таксиста

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В Черкасской области правоохранителями задержаны подозреваемые в убийстве женщины-таксиста, возбуждено уголовное производство по двум статьям, сообщили в Нацполиции Черкасской области.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции региона, к убийству женщины, жительницы г.Киева, причастны двое жителей Звенигородского района. Один из них находился в розыске за совершение тяжких преступлений. По месту их жительства обнаружен пистолет, из которого была убита потерпевшая. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.115 и 289 УК Украины.

Сообщение об исчезновении женщины-таксиста поступило в полицию от жительницы города Киева – матери пропавшей. Женщина рассказала, что утром ее дочь на автомобиле выехала в направлении Черкасской области, но уже длительное время на связь не выходит.

Проведенными оперативными мероприятиями полицейские установили, что действительно, автомобиль пропавшей может находиться на территории Звенигородского района. Немедленно было подготовлено и разослано ориентирование на указанный автомобиль.

"В связи с тем, что весь личный состав задействован на обеспечение общественной безопасности на избирательных участках, поиск данного автомобиля осуществляло руководство Звенигороского отдела полиции, криминальной полиции области и следственного управления. Кроме того, в Звенигородской район были направлены полицейские, находившиеся в резерве", – уточнили в ведомстве.

Во время проведения мероприятий правоохранители обнаружили пропавший автомобиль. Он находился в г.Ватутино (Звенигородский район), однако водителя в автомобиле не было. Полицейские установили, что на автомобиле приехали двое мужчин, которые находятся в доме, где припаркован автомобиль. Мужчины задержаны.

Во время обыска в доме полицейские обнаружили ключи от автомобиля потерпевшей и пистолет с глушителем. Как выяснили полицейские, злоумышленники, с целью завладения автомобилем убили потерпевшую. Тело женщины они оставили в лесополосе на территории Звенигородского района, присыпав строительным мусором.

Вещественные доказательства изъяты. В рамках уголовного производства, которое возбуждено по ст.115 (умышленное убийство) и ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины продолжаются следственные действия. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Теги: #таксист #убийство #задержание #черкасская
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