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03:20 21.04.2019

Около 28 тыс. "желтых жилетов" провели акцию протеста во Франции, 249 из них задержаны – МВД

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В прошедшей в субботу во Франции еженедельной акции протеста движения "желтые жилеты" приняли участие 27,9 тыс. демонстрантов, сообщили в МВД страны.

Организаторы акций не согласны с этими данным и уверены, что участников было на порядок больше.

Согласно информации МВД, в одном только Париже собрались 9 тыс. демонстрантов. Остальные "желтые жилеты" протестовали в Бордо, Тулузе и других крупных городах.

Речь идет о 23-й еженедельной акции "желтых жилетов". Она не везде была мирной. Так, французские власти сообщают, что за субботу полицейские и жандармы задержали 249 демонстрантов, 182 из них было решено оставить под стражей. Кроме того, в МВД отметили, что 14 сотрудников полиции получили ранения во время беспорядков. В течение дня поступали и сообщения и о пострадавших участниках акций протеста.

Наиболее напряженная обстановка наблюдалась в Париже, где полиции неоднократно пришлось применять водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

"Желтые жилеты" протестуют против политики властей в социальной и экономической сферах. Изначально речь шла об относительно мирном движении, к которому примыкали не желающие ввязываться в погромы представители французского среднего класса. Однако со временем к движению примкнули хорошо организованные и обученные группировки "профессиональных" хулиганов.

Теги: #данные #франция #демонстранты
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