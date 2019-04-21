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00:07 21.04.2019

В Киеве "заминировали" еще 17 ТРЦ

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В Киеве в субботу вечером спасатели получили сообщение о заминировании 17 торговых центров, сообщили в Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Киеве неизвестные сообщили полиции о заминировании ряда торгово-развлекательных центров, в том числе центра "Гулливер", – сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии "Громадское".

По ее словам, на месте находятся правоохранители и спасатели, информация о заминировании проверяется.

Ранее сообщалось об информации о заминировании торгового центра "Гулливер" в центре столицы.

Теги: #киев #трц #минирование
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