В Киеве "заминировали" еще 17 ТРЦ

В Киеве в субботу вечером спасатели получили сообщение о заминировании 17 торговых центров, сообщили в Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Киеве неизвестные сообщили полиции о заминировании ряда торгово-развлекательных центров, в том числе центра "Гулливер", – сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии "Громадское".

По ее словам, на месте находятся правоохранители и спасатели, информация о заминировании проверяется.

Ранее сообщалось об информации о заминировании торгового центра "Гулливер" в центре столицы.