В Киеве "заминировали" ТЦ "Гулливер", проводится эвакуация

В центре Киева в субботу вечером правоохранители проверяют сообщение о заминировании торгового центра "Гулливер", персонал и посетителей эвакуируют, сообщили в Национальной полиции.

"В центре Киева "заминировали" торговый центр "Гулливер". Сейчас правоохранители еще не проверили ТЦ, проводится эвакуация посетителей и работников", – сообщили сотрудники Нацполиции, которые прибыли на место происшествия, интернет-изданию "Украинская правда".

Также сообщается, что возле торгового центра дежурят несколько машин полиции.