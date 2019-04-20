Выборы2019

Выборы

23:01 20.04.2019

Все участковые комиссии получили бюллетени для голосования на выборах президента 21 апреля – глава ЦИК

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Все 100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени для голосования на выборах президента Украины 21 апреля от окружных избирательных комиссий, сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Всего были переданы бюллетени для голосования на почти 30 тыс. участков", - написала она на своей странице в Facebook в субботу.

"Таким образом, эту важную фазу можно считать завершенной. Следующий этап - день повторного голосования за президента Украины!", - отметила глава ЦИК.

Теги: #комиссии #бюллетени #цик
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