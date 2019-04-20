Иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом абсолютно безосновательный и не имеет никаких перспектив - юрист штаба
Все участковые комиссии получили бюллетени для голосования на выборах президента 21 апреля – глава ЦИК
Печерский райсуд Киева решил разорвать договор поруки Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка
Супруга Зеленского прояснила, что ее сообщение в Facebook в 2014 году было перепостом информации, которое она сопроводила возмущением действиями пропагандистов РФ
ЦИК назначила первые местные выборы в 66 ОТГ на 30 июня и дополнительные выборы депутатов 30 сельских и поселковых советов
Иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом абсолютно безосновательный и не имеет никаких перспектив - юрист штаба
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