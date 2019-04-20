Выборы2019

Выборы

21:12 20.04.2019

ЦИК назначила первые местные выборы в 66 ОТГ на 30 июня и дополнительные выборы депутатов 30 сельских и поселковых советов

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Центральная избирательная комиссия на очередном заседании в субботу, 20 апреля, назначила на 30 июня 2019 года первые местные выборы в 66 Объединенных территориальных общин и дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов.

В сообщении, обнародованном пресс-службой Секретариата ЦВК в субботу вечером, сказано, что "Комиссия назначила на воскресенье, 30 июня 2019, первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 66 объединенных территориальных общинах (7 городских, 14 поселковых, 45 сельских ОТГ)".

В своем решении Комиссия сослалась на Порядок назначения первых местных выборов, где указано, что "в случае если первые местные выборы должны проводиться в период, на который было введено военное положение, ЦИК принимает решение о назначении первых местных выборов после окончания периода действия военного положения".

При этом Комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 11 мая 2019 года.

Кроме того, рассмотрев обращение ряда областных государственных администраций относительно принятия Комиссией решения о назначении дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов объединенных территориальных общин от территориальных общин, присоединившихся к соответствующим ОТГ, Комиссия установила их соответствие требованиям Конституции Украины и законов Украины и Порядка назначения дополнительных местных выборов, а также учитывая окончания периода действия военного положения в отдельных регионах, назначила на воскресенье, 30 июня 2019, дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов (14 сельских, 16 поселковых советов).

При этом Комиссия объявила начало избирательного процесса указанных дополнительных выборов депутатов сельских и поселковых советов с 11 мая 2019 года.

Вместе с тем, Комиссия внесла изменения в состав 3 окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины для организации подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам президента Украины, сформированного постановлением ЦИК от 10 апреля 2019 № 773.

Также Комиссия внесла изменения в состав 2 участковых избирательных комиссий по выборам президента Украины заграничных избирательных участков заграничного избирательного округа на очередных выборах президента Украины, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 12 марта 2019 № 531.

Теги: #дата #отг #выборы
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