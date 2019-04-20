Иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом абсолютно безосновательный и не имеет никаких перспектив - юрист штаба

Поданный в Шестой апелляционный административный суд иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты не имеет никакой перспективы и является абсолютно безосновательным, отмечает главный юрист предвыборного штаба В.Зеленского Вадим Галайчук.

"Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

В.Галайчук указал, что истец А.Хилько известен подачей ряда подобных "странных" исков, в частности, о том, что встреча В.Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном якобы была незаконной "предвыборной агитацией".

Как сообщалось, в 21:00 субботы Шестой апелляционный административный суд рассмотрит иск А.Хилько "о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата В.Зеленского".