Выборы2019

Выборы

20:17 20.04.2019

Иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом абсолютно безосновательный и не имеет никаких перспектив - юрист штаба

1 мин читать

Поданный в Шестой апелляционный административный суд иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты не имеет никакой перспективы и является абсолютно безосновательным, отмечает главный юрист предвыборного штаба В.Зеленского Вадим Галайчук.

"Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

В.Галайчук указал, что истец А.Хилько известен подачей ряда подобных "странных" исков, в частности, о том, что встреча В.Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном якобы была незаконной "предвыборной агитацией".

Как сообщалось, в 21:00 субботы Шестой апелляционный административный суд рассмотрит иск А.Хилько "о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата В.Зеленского".

Теги: #зеленский #иск #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:12 20.04.2019
ЦИК назначила первые местные выборы в 66 ОТГ на 30 июня и дополнительные выборы депутатов 30 сельских и поселковых советов

ЦИК назначила первые местные выборы в 66 ОТГ на 30 июня и дополнительные выборы депутатов 30 сельских и поселковых советов

19:15 20.04.2019
Правопорядок на УИК в день выборов будут обеспечивать 40 тыс. правоохранителей – Тракало

Правопорядок на УИК в день выборов будут обеспечивать 40 тыс. правоохранителей – Тракало

18:46 20.04.2019
Шестой апелляционный административный суд в 21:00 рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата Зеленского от адвоката и наблюдателя Хилько

Шестой апелляционный административный суд в 21:00 рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата Зеленского от адвоката и наблюдателя Хилько

17:39 20.04.2019
Полиция проверяет информацию о нарушении "дня тишины" в Харьковской области

Полиция проверяет информацию о нарушении "дня тишины" в Харьковской области

17:14 20.04.2019
В Украине в "день тишины" полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, возбуждено одно дело

В Украине в "день тишины" полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, возбуждено одно дело

12:53 20.04.2019
Волкер о поддержке Украины: США здесь надолго

Волкер о поддержке Украины: США здесь надолго

00:01 20.04.2019
В Украине наступил "день тишины"

В Украине наступил "день тишины"

21:28 19.04.2019
Порошенко возмущен словами Зеленского о "повстанцах ЛНР/ДНР"

Порошенко возмущен словами Зеленского о "повстанцах ЛНР/ДНР"

20:49 19.04.2019
У Зеленского дали понять, что он не намерен продолжать дебаты с Порошенко на Общественном вещателе

У Зеленского дали понять, что он не намерен продолжать дебаты с Порошенко на Общественном вещателе

20:12 19.04.2019
Зеленский считает, что Порошенко присвоил себе достижения Украины, выбрав слоган "Армія! Мова! Віра!"

Зеленский считает, что Порошенко присвоил себе достижения Украины, выбрав слоган "Армія! Мова! Віра!"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Помпео заявил Зеленскому и Порошенко о поддержке целостности Украины - Волкер

Порошенко подписал указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции"

Шестой апелляционный административный суд в 21:00 рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата Зеленского от адвоката и наблюдателя Хилько

Порошенко: Украина под угрозой реванша и в этом случае возможен Майдан

Порошенко возмущен словами Зеленского о "повстанцах ЛНР/ДНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео заявил Зеленскому и Порошенко о поддержке целостности Украины - Волкер

В Одессе "заминировали" торговый центр и кинотеатр – полиция

Порошенко подписал указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции"

КС открыл производство по представлению 49 нардепов о соответствии Конституции закона о переименовании УПЦ (МП)

Во дворе частного дома в Харьковской области собака нашла голову и кости неизвестного

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – ООС

Полиция ищет лжеминера харьковской церкви

ЦРУ узнало о финансировании Huawei китайскими властями - СМИ

В теракте в Кабуле погибли 12 человек, шесть получили ранения – СМИ

На железнодорожном вокзале в Киеве взрывоопасных устройств не обнаружено

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА