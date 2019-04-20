Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции", в котором утвердил План мероприятий по реализации стратегического курса государства, сообщила пресс-служба главы государства.

"Глава государства утвердил План мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора с целью обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, согласно части третьей ст.102 Конституции Украины", – говорится в сообщении на сайте президента Украины в субботу вечером.

Согласно указу, Кабинету министров Украины предписывается обеспечить выполнение вместе с соответствующими государственными органами План мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, утвержденного этим Указом, и ежеквартально информировать президента Украины о ходе выполнения, а также отчитываться о выполнении указанного Плана мероприятий в установленные сроки.

Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины поручено обеспечить рассмотрение на заседании СНБО Украины в мае 2019 вопрос о проведении отдельных обзоров, включенных в комплексный обзор сектора безопасности и подать по итогам консультаций с представителями НАТО и государств-членов НАТО во второй половине 2019 на рассмотрение президенту Украины проекты законов об охране секретной информации и о разведке.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.