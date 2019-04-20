Правопорядок на УИК в день выборов будут обеспечивать 40 тыс. правоохранителей – Тракало

Правопорядок на участковых избирательных комиссиях в день голосования во втором туре президентских выборов будут обеспечивать 40 тыс. полицейских, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Правопорядок непосредственно на УИК обеспечивают более 40 тыс. полицейских. Еще более 480 правоохранителей – привлечены к обеспечению публичной безопасности на ОИК", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Также сообщается, что полиция взяла под охрану 199 окружных и 29888 участковых избирательных комиссий.

"По состоянию на сейчас избирательные бюллетени завезены на 29736 УИК", – сказано в сообщении.