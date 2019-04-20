КС открыл производство по представлению 49 нардепов о соответствии Конституции закона о переименовании УПЦ (МП)

Коллегия судей Конституционного суда Украины открыла конституционное производство по представлению 49 народных депутатов относительно конституционности закона Украины, обязывающего Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Как сообщается на сайте КС, речь идет о законе "О внесении изменения в статью 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшим часть территории Украины" (от 20 декабря 2018 года №2662–VІІІ).

"Осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Палаты суда", - сказано на сайте Конституционного суда.

Как сообщалось, 18 января 2019 года нардепы от "Оппоблока" и ряд внефракционных парламентариев подали в КС представление о соответствии Конституции закона о переименовании УПЦ (МП). Конституционное представление подписали 49 народных депутатов, в основном от фракции "Оппозиционный блок" (в том числе ее глава Вадим Новинский), а также от группы "Видродження" (Антон Киссе, Андрей Шипко) и внефракционные (Владимир Литвин, исключенный из "Оппоблока" Юрий Бойко).

В тексте конституционного представления, опубликованном на сайте КС, нардепы, в частности, просят открыть конституционное производство о соответствии Основному закону данного закона о переименовании УПЦ (МП), признать этот закон неконституционным.

21 января министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что подача депутатского представления в Конституционный суд относительно конституционности закона, обязывающего УПЦ (МП) в своем названии указывать принадлежность к РПЦ, не останавливает действие данного закона.

Верховная Рада приняла этот закон 20 декабря 2018 года.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

В УПЦ (МП) обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой применить право вето к данному закону, поскольку считают "закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами.

П.Порошенко подписал закон 22 декабря.

27 декабря закон вступил в силу. Теперь центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций. Если будут установлены обстоятельства, регулируемые данным законом, этот госорган обязан через официальное издание "Урядовый курьер" проинформировать о них соответствующую религиозную организацию.