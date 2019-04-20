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18:10 20.04.2019

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – ООС

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Боевики на Донбассе в начала суток по состоянию на 18:00 субботы 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке на странице ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Как отмечается, все нарушения режима прекращения огня произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где противник обстрелял позиции украинских подразделений из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе села Павлополь; из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Опытное; дважды – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Авдеевка; дважды – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Пески; из крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Гнутово.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сказано в сводке.

Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой.

Теги: #обстановка #донбасс
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