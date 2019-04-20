Полиция ищет лжеминера харьковской церкви

В Харькове полиция разыскивает анонима, сделавшего ложное сообщение о минировании церкви по Александровскому проспекту.

Как сообщает в субботу отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, накануне вечером к правоохранителям обратился священнослужитель, сообщивший, что ему на мобильный телефон позвонил человек и сообщил о возможном подрыве церкви.

"Эксперты осмотрели почти 1000 кв. м помещений и прилегающей территории, эвакуация граждан не проводилась. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции Харькова.