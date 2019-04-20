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17:49 20.04.2019

ЦРУ узнало о финансировании Huawei китайскими властями - СМИ

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сообщило союзникам США о том, что китайская телекоммуникационная корпорация Huawei получает финансирование от органов безопасности КНР, пишет лондонская The Times со ссылкой на источники в Великобритании.

По данным ЦРУ, Huawei получает средства от Народно-освободительной армии Китая и от комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая, утверждает газета.

Полученную информацию американцы передали своим партнерам по разведывательному альянсу Five Eyes, в который входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США, сообщает газета.

Huawei ранее неоднократно заявляла, что является компанией, независимой от властей Китая. В то же время, критики компании предупреждали, что законы Китая обязывают компании сотрудничать со своими спецслужбами.

В ответ на сообщение The Times компания Huawei заявила, что власти Китая никогда не просили ее собирать информацию, а если такой запрос поступит, то компания "даст категорический отказ".

Власти Великобритании в настоящее время рассматривают возможность использовать оборудование Huawei для работы 5G-сетей мобильной связи.

Ожидается, что появление в Великобритании сетей 5G будет обсуждаться на следующей неделе в ходе национального совета безопасности с участием премьер-министра Терезы Мэй, министров и чиновников, ответственных за безопасность Великобритании.

Источники газеты признают, что, если компании Huawei Великобритания предпочтет другого поставщика 5G, например Ericsson или Nokia, появления 5G в Великобритании стоит ожидать на несколько лет позже. США, Австралия и Новая Зеландия отказались от того, чтобы Huawei предоставляла им ключевые элементы телекоммуникационной инфраструктуры, отмечает газета. Канада, как и Великобритания, решение пока не приняла.

Теги: #великобритания #цру #huawei #сша
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