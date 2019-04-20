Выборы2019

Выборы

17:39 20.04.2019

Полиция проверяет информацию о нарушении "дня тишины" в Харьковской области

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В полицию в субботу поступило 10 обращений граждан о нарушениях, связанных с предвыборным процессом на территории Харьковской области, значительная часть которых касается нарушений режима т.н. дня тишины.

"Информация об обнаружении билбордов с агитационной рекламой кандидата на пост президента Украины поступили в Московский, Люботинский и Купянский отделы полиции. Проинформированы коммунальные службы, принимаются меры по снятию рекламных носителей", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в субботу.

Кроме того, в Киевский отдел полиции Харькова обратилось двое местных жителей, сообщивших о том, что на телеканалах транслировалась антиагитационная программа в отношении одного из кандидатов в президенты Украины.

Также жители Шевченковского и Харьковского районов увидели по телевизору агитационный ролик в поддержку одного из кандидатов в президенты и сообщили об этом в полицию.

Кроме того, в полицию поступили обращения о нарушениях, не связанных с режимом "дня тишины".

Так, житель пос.Малая Даниловка пожаловался, что пришли 3 приглашения на голосование людям, которых давно нет в живых. А 74-летний харьковчанин заявил в полицию о том, что в его почтовый ящик бросили 10 приглашений на выборы президента Украины на неизвестных лиц, при этом ни ему, ни его сыну приглашения не пришли. В ходе проверки полицейские установили, что мужчина в собственном почтовом ящике обнаружил приглашение на выборы соседей. Сам заявитель в избирательных списках не значится.

Все сообщения зарегистрированы в журнале учета заявлений и сообщений. Полиция проводит проверку.

Теги: #нарушения #выборы #харьковская
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