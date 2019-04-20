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17:27 20.04.2019

В теракте в Кабуле погибли 12 человек, шесть получили ранения – СМИ

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Жертвами теракта у здания министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана в Кабуле в субботу стали 12 человек, ранения получили 6 человек, сообщает в субботу информационное агентство Pajhwok.

По данным телеканала Tolo News, взрыв у здания министерства прогремел около 11:30 по местному времени. Место нападения было оцеплено. Полиция сообщила, что были эвакуированы почти все из 2 тыс. сотрудников министерства. Также были эвакуированы люди из зданий, расположенных рядом с министерством.

В результате контртеррористической операции после нападения были ликвидированы пять боевиков.

Движение "Талибан" отрицает причастность к нападению, сообщил телеканал со ссылкой на заявление представителя талибов Забиуллы Муджахида. Никакая другая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Теги: #афганистан #теракт #жертвы #кабул
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