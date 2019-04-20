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17:25 20.04.2019

На железнодорожном вокзале в Киеве взрывоопасных устройств не обнаружено

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Центральный и Южный железнодорожные вокзалы Киева возобновили работу в штатном режиме после ложного сообщения о минировании, сообщает ПАО "Укрзализныця".

"Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов Киева возобновлена в штатном режиме. Правоохранители не обнаружили взрывных устройств", - сказано в сообщении "Укрзализныци" в соцсети Фейсбук в субботу.

Работа вокзала восстановлена в штатном режиме в 16:06.

Ранее в этот день в 15:03 на горячую линию Национальной полиции "102" поступило анонимное сообщение о минировании Центрального и Южного ж/д вокзалов в Киеве.

Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали.

Теги: #киев #лжеминирование #вокзал
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