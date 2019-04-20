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16:09 20.04.2019

В Узбекистане создана правительственная комиссия после гибели в ДТП в Казахстане трех граждан страны

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Власти Узбекистана при содействии Казахстана принимают меры по доставке погибших и оказанию помощи пострадавшим в ДТП с опрокидыванием пассажирского автобуса в Кордайском районе Жамбылской области, в котором погибли и пострадали узбекские граждане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.

По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева создана правительственная комиссия, в которую вошли представители министерств по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, иностранных и внутренних дел, а также других ведомств, отметили в ведомстве.

"Правительственной комиссии поручено организовать по согласованию с казахстанской стороной доставку погибших и пострадавших на родину, оказать всю необходимую помощь их семьям", - сказал представитель МЧС Узбекистана.

По его данным, члены комиссии выехали на место происшествия для организации оказания помощи пострадавшим и выяснения причин ДТП.

По данным МЧС Узбекистана, в субботу утром на юге Казахстана на 181 км трассы "Шымкент-Алматы" в ДТП попал автобус, перевозивший 49 человек. В автокатастрофе погибли 11 человек, в том числе три гражданина Узбекистана. Травмы различной степени тяжести получили 32 человека, среди которых 13 граждан Узбекистана, трое из них в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие доставлены в Кордайскую районную больницу. На место происшествия срочно выехали сотрудники посольства Узбекистана в Казахстане. МЧС Узбекистана открыло "горячую линию" для близких и родственников погибших и пострадавших в ДТП.

Теги: #правительство #дтп #узбекистан #казахстан
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