В Одессе произошел пожар в 12-этажке, было эвакуировано 68 человек – ГСЧС

В г.Одесса произошло возгорание в 12-тиэтажном жилом доме на ул.Черняховского, 4, из здания и соседнего ТРЦ "5 элемент" спасатели эвакуировали 68 человек.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, сообщение о задымлении на 9-м этаже многоэтажки поступило в 11:28 субботы.

"В 11:39 на месте вызова спасатели установили, что горит внешняя обшивка дома со 2-го по 10-й этажи. В 11:49 пожар локализован и в 11:59 – ликвидирован на площади 100 кв. м", - сказано в сообщении.

Во время проведения разведки и тушения пожара из жилого дома и ТРЦ "5 элемент", который расположен рядом, были эвакуированы 68 человек.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Для тушения пожара от ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 48 человек личного состава.