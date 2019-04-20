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13:01 20.04.2019

В Луганской области полицейские выявили в пассажирском автобусе боевика "ЛНР"

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На блокпосте "Петропавловка" Станично-Луганского района Луганской области полицейские при проверке документов пассажиров автобуса выявили и задержали боевика разведывательного взвода так называемой "ЛНР".

Как сообщается в субботу на сайте Национальной полиции, накануне в пятницу бойцы батальона патрульной службы особого назначения "Луганск-1" при участии сотрудников СБУ в ходе проверки документов пассажиров автобуса, обнаружили и задержали 46-летнего мужчину. "По базам данных он числился как лицо, принимавшее участие в незаконных вооруженных формированиях", - сказано в сообщении.

Установлено, что мужчина в период с марта по июнь 2015 года проходил службу в разведывательном взводе "ополчения", которое находилось под руководством А.Конкина и дислоцировалось в г.Ровеньки Луганской области.

"Сейчас задержанного передали в управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки", - сказано в сообщении.

Теги: #боевик #луганская #задержание #автобус
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