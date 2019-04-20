В Мукачево 13-летняя девочка отравилась кокаином и алкоголем, возбуждено дело

В г.Мукачево Закарпатской области 13-летнюю девушку доставили в областную детскую больницу в тяжелом состоянии с алкогольным и наркотическим отравления, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Как сообщал А.Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук, Мукачевской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по сообщениям в средствах массовой информации об отравлении ребенка кокаином.

"По предварительной информации, 13-летнюю девушку в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу г.Мукачево. По результатам проведенных анализов, медики диагностировали алкогольное отравление тяжелой степени и, кроме того, в крови девочки обнаружено наркотическое вещество-кокаин", - сообщил А.Лысенко.

Предварительная правовая квалификация уголовного производства – по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств совершенные с привлечением малолетнего или в отношении малолетнего) и ч.2 ст.315 Уголовного кодекса Украины (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств).