В ДТП в Казахстане погибли 11 граждан Узбекистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву в связи с гибелью граждан Узбекистана в автокатастрофе в Жамбылской области на юге страны.

"На Кордайской трассе - крупное ДТП, 11 человек, граждане Узбекистана, погибли, много раненных. Мои соболезнования их родственникам. Отправил телеграмму президенту Узбекистана", - написал К.Токаев в субботу в своем Твиттере.

Президент Казахстана сообщил, что распорядился принять экстренные меры по ситуации на автодорогах.

"Обстановка на наших дорогах тревожная, о чем я говорил на совещании в МВД. Поручил правительству принять неотложные меры!" - подчеркнул К.Токаев.

В субботу около 5:00 утра по местному времени (2:00 мск) в Кордайском районе Жамбылской области на 181 км автодороги Алматы-Ташкент опрокинулся пассажирский автобус, объезжавший столкнувшиеся ранее легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП 11 человек погибли и 29 были госпитализированы.