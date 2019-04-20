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12:19 20.04.2019

В ДТП в Казахстане погибли 11 граждан Узбекистана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву в связи с гибелью граждан Узбекистана в автокатастрофе в Жамбылской области на юге страны.

"На Кордайской трассе - крупное ДТП, 11 человек, граждане Узбекистана, погибли, много раненных. Мои соболезнования их родственникам. Отправил телеграмму президенту Узбекистана", - написал К.Токаев в субботу в своем Твиттере.

Президент Казахстана сообщил, что распорядился принять экстренные меры по ситуации на автодорогах.

"Обстановка на наших дорогах тревожная, о чем я говорил на совещании в МВД. Поручил правительству принять неотложные меры!" - подчеркнул К.Токаев.

В субботу около 5:00 утра по местному времени (2:00 мск) в Кордайском районе Жамбылской области на 181 км автодороги Алматы-Ташкент опрокинулся пассажирский автобус, объезжавший столкнувшиеся ранее легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП 11 человек погибли и 29 были госпитализированы.

Теги: #соболезнование #дтп #узбекистан #казахстан
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