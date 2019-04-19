Выборы2019

Выборы

22:38 19.04.2019

Писатель Жадан поддержал Порошенко во втором туре выборов президента Украины

1 мин читать
Писатель Жадан поддержал Порошенко во втором туре выборов президента Украины

Украинский писатель, музыкант и общественный деятель Сергей Жадан выразил поддержку действующему главе государства Петру Порошенко во втором туре выборов президента Украины, который пройдет 21 апреля.

"Поскольку у нас завтра "день тишины", напомню еще раз сегодня, вдруг у кого-то какие-то сомнения. 21 апреля – за действующего президента", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Ранее писатель в своем Фейсбуке отметил, что именно в последние пять лет "государство имеет хоть какое-то подобие культурной политики".

"На уровне создания и поддержки институтов и начала длительных и довольно затратных проектов, рассчитанных на преемственность и укоренение. Институт книги, Культурный фонд, Украинский институт (который еще по-настоящему и не заработал), Мистецький арсенал, Довженко-центр, Госкино, в общем – последовательная поддержка отечественного кинематографа, формирование и защита информационного пространства, деятельность многих государственных и частных культурных структур – по всему этому действительно несложно увидеть стратегический прицел, работу на перспективу: то, чего в нашей культуре почти никогда не было. По меньшей мере - не было в новой истории", - написал С.Жадан.

По его мнению, все это может работать и дальше и в перспективе дать глубокие и серьезные результаты, а может со сменой политического вектора, политических приоритетов "или просто в результате популистских заигрываний" быть нивелировано и отмотано назад.

Теги: #порошенко #жадан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:07 19.04.2019
Порошенко: Украина под угрозой реванша и в этом случае возможен Майдан

Порошенко: Украина под угрозой реванша и в этом случае возможен Майдан

21:59 19.04.2019
Дела о расстрелах на Майдане в ноябре будут переданы в ГБР - Порошенко

Дела о расстрелах на Майдане в ноябре будут переданы в ГБР - Порошенко

21:55 19.04.2019
РФ создает новые сложности в украинско-российских отношениях, чтобы на переговорах после выборов президента Украины показать либерализацию - Порошенко

РФ создает новые сложности в украинско-российских отношениях, чтобы на переговорах после выборов президента Украины показать либерализацию - Порошенко

21:46 19.04.2019
Порошенко выступает против легализации короткоствольного оружия

Порошенко выступает против легализации короткоствольного оружия

21:45 19.04.2019
Правоохранители были готовы к экспромту Порошенко на дебатах - первый замглавы МВД

Правоохранители были готовы к экспромту Порошенко на дебатах - первый замглавы МВД

21:39 19.04.2019
С начала войны мы вернули более 3 270 пленных и заложников, но с декабря 2017 РФ прекратила их выдачу и обмен – Порошенко

С начала войны мы вернули более 3 270 пленных и заложников, но с декабря 2017 РФ прекратила их выдачу и обмен – Порошенко

21:28 19.04.2019
Порошенко возмущен словами Зеленского о "повстанцах ЛНР/ДНР"

Порошенко возмущен словами Зеленского о "повстанцах ЛНР/ДНР"

21:18 19.04.2019
Порошенко сообщил, что в 22.10 у него запланирован телефонный разговор с госсекретарем США

Порошенко сообщил, что в 22.10 у него запланирован телефонный разговор с госсекретарем США

21:12 19.04.2019
Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного" после сообщения ведущей о поступлении информации о теракте

Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного" после сообщения ведущей о поступлении информации о теракте

21:12 19.04.2019
НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕДЕБАТЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИБЫЛ ТОЛЬКО ПОРОШЕНКО – ВЕДУЩАЯ. ПРОШЕНКО ЗАШЕЛ В СТУДИЮ

НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕДЕБАТЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИБЫЛ ТОЛЬКО ПОРОШЕНКО – ВЕДУЩАЯ. ПРОШЕНКО ЗАШЕЛ В СТУДИЮ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко: Украина под угрозой реванша и в этом случае возможен Майдан

Порошенко возмущен словами Зеленского о "повстанцах ЛНР/ДНР"

СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Общественного", вероятно, с территории РФ

Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного" после сообщения ведущей о поступлении информации о теракте

Зеленский считает, что Порошенко присвоил себе достижения Украины, выбрав слоган "Армія! Мова! Віра!"

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко о дебатах на НСК: Взгляда в будущее мы не увидели

Аваков о работе правоохранителей на дебатах на НСК "Олимпийский": Уровень, которого заслуживает цивилизованная страна

Личный состав структур МВД уже заступает на охрану избирательных участков и обеспечения порядка на выборах - Яровой

СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Общественного", вероятно, с территории РФ

Дебаты на НСК "Олимпийский" в пятницу вечером прошли спокойно и организованно, подчеркивают в МВД

У Зеленского дали понять, что он не намерен продолжать дебаты с Порошенко на Общественном вещателе

На дебатах Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский" присутствовали 22 тыс. человек – МВД

Дебаты кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский" завершились

Порошенко: Я приму любой выбор украинского народа 21 апреля, а на следующий день мы должны объединиться для защиты Украины

Зеленский считает, что Порошенко присвоил себе достижения Украины, выбрав слоган "Армія! Мова! Віра!"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА