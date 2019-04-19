Писатель Жадан поддержал Порошенко во втором туре выборов президента Украины

Украинский писатель, музыкант и общественный деятель Сергей Жадан выразил поддержку действующему главе государства Петру Порошенко во втором туре выборов президента Украины, который пройдет 21 апреля.

"Поскольку у нас завтра "день тишины", напомню еще раз сегодня, вдруг у кого-то какие-то сомнения. 21 апреля – за действующего президента", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Ранее писатель в своем Фейсбуке отметил, что именно в последние пять лет "государство имеет хоть какое-то подобие культурной политики".

"На уровне создания и поддержки институтов и начала длительных и довольно затратных проектов, рассчитанных на преемственность и укоренение. Институт книги, Культурный фонд, Украинский институт (который еще по-настоящему и не заработал), Мистецький арсенал, Довженко-центр, Госкино, в общем – последовательная поддержка отечественного кинематографа, формирование и защита информационного пространства, деятельность многих государственных и частных культурных структур – по всему этому действительно несложно увидеть стратегический прицел, работу на перспективу: то, чего в нашей культуре почти никогда не было. По меньшей мере - не было в новой истории", - написал С.Жадан.

По его мнению, все это может работать и дальше и в перспективе дать глубокие и серьезные результаты, а может со сменой политического вектора, политических приоритетов "или просто в результате популистских заигрываний" быть нивелировано и отмотано назад.