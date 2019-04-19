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22:14 19.04.2019

Гриценко о дебатах на НСК: Взгляда в будущее мы не увидели

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Гриценко о дебатах на НСК: Взгляда в будущее мы не увидели

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко констатирует, что дебаты между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" не показали системного взгляда в будущее, но продемонстрировали, что в стране есть свобода.

"Соревнования по плевкам на дальность закончилось заплеванным биноклем: системного взгляда в будущее мы не увидели, вообще будущего не увидели", - написал А.Гриценко на своей странице в Фейсбуке.

В то же время он отметил важность того, что "это шоу таки состоялось, и хорошо, что без столкновений и потрясений". "Значит, у нас таки есть свобода. Еще дикая, но свобода", - подытожил А.Гриценко.

Как известно, в пятницу вечером на НСК "Олимпийский" состоялась дискуссия между кандидатами на пост президента – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Позднее на "Общественном телевидении" прошли национальные дебаты с участием только П.Порошенко.

Теги: #дебаты #мнение #гриценко
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