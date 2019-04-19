РФ создает новые сложности в украинско-российских отношениях, чтобы на переговорах после выборов президента Украины показать либерализацию - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Российская Федерация целенаправленно создает новые проблемы во взаимоотношениях с Украиной с целью продемонстрировать видимость улучшения отношений между странами после украинских президентских выборов.

"Российской Федерацией было заблокировано даже прекращение огня (на Донбассе - ИФ), - то, на что они раньше шли. Сегодня, вы знаете, было обнародовано решение о прекращении поставок российских труб. Это делается для того, чтобы потом, во время переговоров после президентских выборов (в Украине – ИФ) сначала создать проблемы, а потом демонстрировать, что "мы уже потихоньку что-то либерализуем", - сказал он в ходе национальных дебатов в студии "Общественного телевидения" в пятницу вечером после завершения дебатов с кандидатом на пост президента, шоуменом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".